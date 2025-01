Quanto ha guadagnato Sinner? Il montepremi della finale degli Australian Open

Ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner giocherà la finale degli Australian Open. L'azzurro, che lo scorso anno si impose nell'ultimo atto contro Daniil Medvedev, ha superato in semifinale la testa di serie numero 21 del tabellone Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2 per conquistare l'accesso all'ultimo atto del torneo di Melbourne dove affronterà il secondo favorito del seeding, Alexander Zverev. Una finale inedita tra due giocatori che si sono già incontrati sei volte durante il corso delle loro carriere (4-2 in favore del tedesco i precedenti) nella quale il numero uno al mondo andrà a caccia del terzo titolo Major dopo il trionfo dello scorso anno proprio sulla Rod Laver Arena e quello degli US Open di settembre.