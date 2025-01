Non soltanto Sinner: il tennis italiano ha centrato un record pazzesco! Cosa succederà da lunedì 27 gennaio

Jannik Sinner ha da poco conquistato la sua seconda finale consecutiva agli Australian Open. Il numero al mondo si è aggiudicato la semifinale con lo statunitense Ben Shelton, sul quale si è imposto con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2 per guadagnarsi la possibilità di difendere contro il secondo favorito del seeding Alexander Zverev il titolo conquistato lo scorso anno nell'ultimo atto con Daniil Medvedev. Per l'altoatesino, che scenderà in campo domenica a partire dalle ore 9:30 italiane, sarà la possibilità di conquistare il terzo titolo Major della sua carriera dopo il trionfo del 2024 a Melbourne, appunto, e agli US Open. Ma se tutti gli occhi erano puntati su Sinner, anche altri azzurri sono stati in grado di togliersi delle soddisfazioni nel primo Slam della stagione. È il caso, su tutti, di Lorenzo Sonego, che ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in uno Slam cedendo solamente a Shelton; della bella vittoria di Lorenzo Musetti al secondo turno con Denis Shapovalov; del primo main draw Slam conquistato da Matteo Gigante e della prima vittoria in un torneo Major di Francesco Passaro.