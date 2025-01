Madison Keys regina a Melbourne: batte Sabalenka a sorpresa e conquista gli Australian Open!

È Madison Keys la campionessa degli Australian Open 2025 . La tennista statunitense, numero 19 del tabellone, si è imposta nell'ultimo atto del torneo con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 sulla numero uno al mondo Aryna Sabalenka per conquistare il primo titolo Slam della sua carriera. Dopo due successi consecutivi cade invece la bielorussa, che non riesce nell'impresa di trionfare per la terza volta consecutiva sul cemento di Melbourne. Keys aveva già perso una finale Major nel 2017 agli US Open contro la connazionale Sloane Stephens .

Il riassunto del match

A differenza di quanto pronosticabile alla vigilia è Keys ad iniziare meglio la partita. La statunitense trova subito il break in apertura per portarsi avanti 1-0, poi conferma il vantaggio e allunga ancora sul 4-1 trovando un nuovo gran game in risposta. Nel settimo gioco arriva il primo set point, ma Sabalenka si salva e trova anche il break del 3-5 per mettere pressione a Keys, che però strappa nuovamente la battuta per mandare in archivio il parziale d'apertura. Ma è tutta un'altra Sabalenka in avvio di secondo set: la bielorussa trova aggressività in risposta e continuità al servizio e domina la frazione per portare la partita al terzo. Nel set decisivo si segue l'andamento dei servizi con pochi punti vinti in risposta da entrambe le giocatrici fino al 6-5 Keys, quando la statunitense trova nel dodicesimo game il break che le regala la vittoria.