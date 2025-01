Cosa fa Madison Keys quando non gioca a tennis? La routine segreta della regina degli Australian Open

Madison Keys è la nuova regina degli Australian Open . Battendo in finale con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 la numero uno al mondo Aryna Sabalenka , che a Melbourne aveva trionfato nel 2023 e nel 2024, la tennista statunitense ha conquistato il primo titolo Slam della sua carriera . Al secondo tentativo, dopo tante delusioni e la finale persa nel 2017 per mano della connazionale Sloane Stephens agli US Open . Un successo arrivato a coronamento di un inizio di stagione da incorniciare nel quale la numero 14 del mondo ha messo a segno una serie di 12 vittorie consecutive che l'hanno portata ad alzare ad Adelaide il nono titolo WTA della sua carriera prima del trionfo di Melbourne. Una striscia incredibile di successi dovuta anche al cambio di racchetta che, a suo dire, le permette di muovere meglio il gioco e di essere ancor più aggressiva durante gli scambi. Sposata dal novembre del 2024 con Bjorn Fratangelo , ex tennista con origini molisane che è anche il suo coach, Keys è la seconda di quattro sorelle ed è cresciuta nel mito di Roger Federer e di Serena e Venus Williams .

Keys, la passione per l'hip-hop e il rap

Keys, che nella sua carriera ha raggiunto il best ranking di numero 7 del mondo nel 2016, è anche impegnata nel sociale nel ruolo di ambasciatrice per Fearlessly Girl, un’organizzazione che combatte il bullismo nelle scuole superiori. È anche fondatrice di Kindness Wins, un'iniziativa per promuovere l'empatia in campo e fuori. Madison ama i tacos messicani ed è appassionata di hip-hop, rape e country mentre la sua cantante preferita è Beyoncé. Come testimoniato anche dal suo profilo social, è una grande esperta di interior design, e adora le piante, la pasticceria e lo shopping.