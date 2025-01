Australian Open, due invasioni di campo nello stesso game per Bolelli e Vavassori: ecco perché hanno perso il punto

Era iniziata come meglio non avrebbe potuto la finale degli Australian Open per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten si stanno giocando la possibilità di conquistare il primo titolo Slam della loro carriera. Gli azzurri hanno portato a casa il primo set vincendo il tie-break per 18 punti a 16 dopo essersi trovati avanti di un break e aver sprecato però la possibilità di chiudere con il loro servizio avanti 5-4. La coppia britannico/finlandese ha poi conquistato il tie-break del secondo set per 7 punti a 5 riuscendo a pareggiare il contro dei parziali. Due episodi hanno però caratterizzato la fine del primo set, con il giudice di sedia che ha dovuto togliere il punto a Bolelli e Vavassori.