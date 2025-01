Sinner, lo strano allenamento prima della finale agli Australian Open: il motivo

Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale degli Australian Open. A pochi minuti dall'ingresso in campo dei due giocatori, in tv e sul web sono state mostrate le immagini della preparazione del numero uno nella palestra riservata ai giocatori. In un'eservizio, all'altoatesino viene chiuso un occhio mentre una pallina pende sopra di lui. Poi, con l'aiuto del preparatore Marco Panichi, alcuni esercizi in equilibrio su una gamba sola. Massima concentrazione per il campione in carica, che così si prepara a difendere il titolo del 2024. Ma a cosa servono esattamente questi esercizi?