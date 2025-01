Sinner 'trattiene' Cahill: "Spero di convincerlo a restare"

Sinner: la gioia per la vittoria

"Abbiamo lavorato molto per ritrovarci in questa posizione ed è una splendida sensazione condividere questo momento con tutti voi - ha aggiunto Sinner -. So che parte del mio team e della mia famiglia sono a casa, è fantastico conquistare questi trofei ma lo è ancor di più condividerlo con tutti voi". Non manca un pensiero per Zverev: "Vorrei parlare di Sascha. E' stata una brutta giornata, per te e per il tuo team e la tua famiglia. Sei un giocatore splendido, continua a credere in te stesso, tutti sappiamo quanto tu sia valido come giocatore e ancor più come persona, continua a lavorare duro perché crediamo tutti che tu possa presto vincere uno di questi trofei, ti auguro il meglio".