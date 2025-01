Anna Kalinskaya e il silenzio dopo la vittoria di Sinner: il commento del fratello a sorpresa

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Straordinario Jannik Sinner , che batte Alexander Zverev e conquista per la seconda volta gli Australian Open . Un trionfo storico per il numero uno del mondo, che ha scatenato la gioia dei tifosi azzurri sui social. Tantissimi i messaggi per Sinner, ma tra i tanti manca ancora quello della fidanzata Anna Kalinskaya , con un silenzio che fa discutere e alimenta le voci di una crisi tra i due.

Silenzio Kalinskaya, il fratello esalta Sinner

La tennista russa non era presente alla Rod Laver Arena ed ha proseguito nel suo silenzio social, nonostante il trionfo di Sinner. A parlare, invece, è stato il fratello di Anna Kalinskaya, ovvero Nikolaj Kalinskij che ha commentato il post della pagina ufficiale degli Australian Open, scrivendo: "Campione!". Non è la prima volta che il fratello di Anna Kalinskaya, centrocampista del Pari Nižnij Novgorod in Premier Liga russa, scrive pubblicamente del suo "cognato": aveva già commentato dopo il trionfo alle Finals e recentemente in occasione della vittoria ai quarti di finale.