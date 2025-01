Volandri e l'incredibile retroscena su Sinner prima del doppio in Davis: "Ha fatto una cosa che ci ha lasciati senza parole..."

Jannik Sinner è stato trascinatore dell'Italia in entrambi i successi arrivati in Coppa Davis. Dopo aver riportato gli azzurri sul tetto del mondo nel 2023, si è ripetuto l'anno successivo vincendo tutti gli incontro disputati e giocando da protagonista anche la sfida di doppio disputata contro l'Argentina, nel confronto valevole per i quarti di finale. Proprio della prima giornata sui campi di Malaga ha parlato Filippo Volandri, ricordando un episodio proprio prima del match decisivo per passare in semifinale.