Sinner, niente Quirinale: il motivo e il consiglio dei medici

Jannik Sinner non ci sarà tra i tennisti azzurri presenti al Quirinale il 29 gennaio per la cerimonia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il numero uno del mondo, che il giorno successivo alla vittoria degli Australian Open aveva messo in dubbio la sua presenza a Roma affermando: "Non so se andrò al Quirinale, devo ancora decidere", ha ora scelto di declinare l'invito al rientro da Melbourne. Il tennista azzurro si prenderà un periodo di riposo (non parteciperà infatti all'Atp 500 di Rotterdam dove avrebbe dovuto difendere il titolo) come consigliato dai suoi medici dopo le fatiche delle settimane australiane.