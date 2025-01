Anna Kalinskaya come Sinner: ansia a Singapore per un time out medico

Come era accaduto a Jannik SInner in Australia, anche Anna Kalinskaya ha fatto temere per le sue condizioni di salute. La tennista russa, impegnata a Singapore contro Caroline Dolehide, è stata costretta a chiedere l'intervento dei medici nel corso del secondo set per un problema fisico. E questo naturalmente ha allarmato i fan anche perché per Anna era l'esordio stagionale.