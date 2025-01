"Djokovic e i suoi infortuni?", lo zio di Nadal picchia duro su Nole, poi però... 

Infortunio Djokovic, l'opinione di Toni Nadal

Sull'infortunio di Djokovic ha espresso la sua opinione anche Toni Nadal, lo zio ex allenatore di Rafa, che ha bacchettato il serbo. "In questa occasione - ha detto -, i sospetti hanno iniziato a sorgere nella sua partita dei quarti di finale contro Carlos Alcaraz. Dopo aver perso il primo set e con evidenti segni di dolore, il serbo ha chiarito al suo avversario e al pubblico in generale che difficilmente sarebbe stato in grado di continuare la sua partita. Ma la realtà è che non solo ha affrontato il resto della partita con totale normalità, ma ha anche finito per vincerla. In più di un'occasione, abbiamo visto Novak con prestazioni simili, con gesti facciali e linguaggio del corpo che contraddicono ciò che stiamo vedendo in campo e che seminano alcuni dubbi sull'autenticità dei suoi problemi". Il coach spagnolo non ha però gradito il comportamento del pubblico di Melbourne: "Un altro problema da considerare è il motivo per cui c'è stata una tale esplosione sugli spalti una volta che gli eventi si sono svolti. Innanzitutto, capisco che il pubblico abbia mostrato delusione e rabbia per essere stato privato dello spettacolo atteso dopo aver acquistato un biglietto. La seconda e forse più significativa ragione è che negli anni, c'è stato un crescente sospetto nei confronti di Novak, a causa delle sue espressioni o dei suoi atteggiamenti che hanno messo in dubbio l'autenticità dei suoi infortuni".