Djokovic, le parole a sorpresa che spaventano il mondo del tennis: "Mio padre mi ha chiesto una cosa..."

L'ammissione arriva senza preavviso e fa tremare il mondo del tennis visto l'importanza che Novak Djokovic ha per l'intero movimento a livello mondiale. Il campionissimo serbo apre nuovamente all' ipotesi ritiro . Lo fa attraverso un'intervista rilasciata al periodico GQ. Le sue parole, mai banali, stavolta risuonano a livello planetario come un avvertimento: i guai fisici aumentano sempre di più e la voce interna sul ritiro che Nole ha sempre cercato di scacciare adesso torna a farsi sentire nella sua testa. "Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il 'necrologio' tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio padre, anche se non so fino a che punto lui sarà contento che io ne parli", ha detto Novak a proposito del padre. "Papà sta cercando di convincermi a porre fine alla mia carriera. Già da un po' di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Capisce e rispetta la mia decisione, ma spesso mi chiede che cos'altro voglio conquistare. E' consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo", ha dichiarato Super Nole a GQ.

Djokovic e i problemi fisici sempre più frequenti

Parole forti, fortissime per un personaggio molto divisivo fuori dal campo ma assolutamente protagonista (anzi leggenda) con la racchetta in mano. "Mio padre mi è sempre stato vicino e l'altro giorni mi ha detto di cominciare a pensare come vorrei che tutto quello che sto facendo finisca". Un messaggio chiaro che porta ad una riflessione profonda, soprattutto dopo l'amara uscita di scena agli Australian Open con quella semifinale alla quale ha dovuto rinunciare dopo un solo set (perso) contro Zverev per via di un problema al ginocchio che ha fatto storcere la bocca a quale commentatore, oltre che al pubblico che non ha gradito (eufemismo) la scelta del 37enne serbo di lasciare il campo senza apparenti segni di fatica o dolore. Per Nole, costretto a saltare anche il prossimo turno di Davis con la sua Nazionale, saranno giorni di attente riflessioni con l'obiettivo - a questo punto non più così certo - di tornare in campo nel torneo di Doha a metà febbrario dove potrebbe incrociare il suo cammino con Jannik Sinner.