Vavassori e il retroscena sulla partita a Fifa durante la Davis: "Il più scarso è stato...". Non è Sinner

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ospitato al Quirinale i campioni del tennis azzurro per celebrare i successi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, arrivati al termine di un 2024 fantastico per tutto il movimento italiano. Con Jannik Sinner grande assente, erano presenti in rappresentanza della squadra maschile Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli insieme al capitano Filippo Volandri, mentre per quella femminile hanno partecipato alla cerimonia Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Sara Errani e la capitana Tathiana Garbin insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.