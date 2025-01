Querrey critica Sinner: "Australian Open da dimenticare, deludente che..."

"Per i tifosi è stata una delusione". Sam Querrey, ex numero undici della classifica Atp, ha criticato lo spettacolo che i protagonisti del tennis internazionale hanno mostrato nell'ultima edizione degli Australian Open, che si sono conclusi con il successo di Jannik Sinner, che ha bissato la vittoria dello scorso anno. Nel corso dell'ultima puntata del podcast Nothing Major, che Querrey conduce con John Isner e Jack Sock, l'ex tennista statunitense (che in carriera ha vinto dieci tornei) è tornato sul tema della presunta involuzione del tennis moderno alla luce della fine dell'era dei Big Three.