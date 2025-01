"Sinner più forte di Alcaraz?", la risposta dell'allenatore francese su Jannik è inaspettata

Carlos Alcaraz è uscito ai quarti di finale agli Australian Open, confermandosi alla terza posizione del ranking Atp dietro ad Alexander Zverev. E' però lo spagnolo il rivale designato di Jannik Sinner per le stagioni a venire. Tutti sognavano infatti una finale tra i due a Melbourne, ipotesi vanificata dalla vittoria di Djokovic nel terzultimo atto. Fanno quindi rumore le dichiarazioni di Patrick Mouratoglou, coach di Naomi Osaka ed ex allenatore, tra le altre, di Serena Williams. "Jannik Sinner non è al di sopra di tutti, non penso che sia al di sopra di Carlos Alcaraz - ha detto tramite il suo profilo Instagram -. Penso che quando Carlos è al suo meglio ci sia una vera partita, non sono sicuro su chi possa vincere, nessuno può dirlo".