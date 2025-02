Berrettini-Griekspoor, Atp Rotterdam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini si prepara a scendere in campo contro Tallon Griekspoor per il primo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam. Sarà il primo match per il tennista romano dopo gli Australian Open, conclusi al secondo turno con l'eliminazione per mano di Holger Rune, e dopo la giornata al Quirinale ospiti del presidente della Repubblica Mattarella, che ha premiato i vincitori di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Di seguito, tutte le informazioni sull'incontro.