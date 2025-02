Ranking Atp, Sinner saldo in vetta: sorpasso in vista ad Alcaraz in una speciale classifica

Jannik Sinner è sempre più il numero uno al mondo. Il campione azzurro ha appena iniziato la sua 35esima settimana in vetta al ranking Atp nonostante la mancata partecipazione all' Atp di Rotterdam che gli costerà i 500 punti in classifica del titolo conquistato lo scorso anno in finale su Alex De Minaur . Vincendo agli Australian Open il terzo titolo Slam della sua carriera, Sinner ha raggiunto quota 11.830 punti Atp, a ben 3.695 punti di vantaggio sul primo inseguitore Alexander Zverev . Ancor più distaccati invece il numero tre Carlos Alcaraz (7.010 punti) e il numero quattro Taylor Fritz (5.050).

Sinner, Alcaraz nel mirino in una classifica speciale

Dopo la rinuncia all'Atp 500 di Rotterdam, Sinner tornerà in campo sul cemento di Doha. Il torneo prenderà il via 17 febbario, proprio nella settimana in cui l'azzurro raggiungerà le 37 settimane in vetta alla classifica scavalcando Alcaraz a quota 36. Jannik ha grandi possibilità per poter diventare il quinto giocatore da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973, capace di prolungare per più di un anno il suo primo periodo da numero uno del tennis maschile dopo Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53).