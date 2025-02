Sinner, il calendario dei tornei ATP: l’annuncio sull’esibizione a Las Vegas

Al rientro dagli Australian Open, dove ha conquistato il terzo titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner ha deciso di prendersi un periodo di riposo per recuperare le energie. Il numero uno al mondo ha rinunciato all'Atp 500 di Rotterdam, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale con Alex De Minaur, ma nonostante questo rimarrà saldo in vetta alla classifica. Il campione azzurro tornerà di nuovo in campo all'Atp 500 di Doha dal 17 al 22 febbraio, dove farà il suo debutto assoluto, e ha adesso annunciato un nuovo impegno nel suo calendario: parteciperà infatti all'MGM Rewards Slam alla Michelob ULTRA Arena di Las Vegas, torneo di esibizione in programma l'1 e il 2 marzo che vedrà al via anche Tommy Paul, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Naomi Osaka e Aryna Sabalenka.