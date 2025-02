Cobolli, che sorpresa: c’è Bove in tribuna a Rotterdam per lui!

Flavio Cobolli vuole riscattare un avvio di stagione complicato nel quale sono arrivate quattro sconfitte consecutive, tra cui l'eliminazione al primo turno degli Australian Open, dopo i due successi conquistati in United Cup contro Dominic Stricker e Ugo Humbert. Il tennista romano dovrà mettere in mostra una prestazione di alto livello nel primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam, per provare a passare il turno contro la testa di serie numero 8 del tabellone Hubert Hurkacz. Il numero 35 del mondo potrà contare sul supporto di un tifoso speciale, presente in tribuna in Olanda per sostenerlo.