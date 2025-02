Medvedev, ci risiamo: si infuria a Rotterdam e insulta il giudice

Debutto complicato per Daniil Medvedev a Rotterdam . La stagione del tennista russo non è iniziata nel migliore dei modi, con la clamorosa eliminazione al secondo turno degli Australian Open e ora un duro e tirato match d'esordio nell'Atp 500 in Olanda, dove ha battuto in rimonta Stan Wawrinka tra molte polemiche .

Furia Medvedev: "Ci vedi? Sei terribile"

Ancora una volta il tennista russo ha perso la testa in campo, stavolta scagliandosi duramente contro il giudice di sedia con pesanti insulti. Lo sfogo di Medvedev è arrivato dopo aver ricevuto una time violation per aver perso troppo tempo nel primo set, poi vinto dallo svizzero: "Perché mi hai dato una time violation? Hai qualche problema, il raccattapalle non mi ha dato la pallina. Ci vedi? Hai gli occhi aperti? No, non ce li hai. Sei terribile. Mi ricordo di te con Khachanov, mi ricordo che non ci vedi mai . Tu hai un problema. Io sono calmo mentre tu stai cercando problemi. Tu devi avere avere qualche problema molto serio. Non ti ho parlato, non ti ho detto niente e poi ti comporti così. Apri gli occhi e fai funzionare il cervello. So che sei seduto lì sopra ma pensa un po’ di più”. Insulti pesantissimi quelli di Medvedev, che non è nuovo a sfoghi del genere in campo.