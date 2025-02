Atp Rotterdam, debutto per Sonego e Alcaraz: il programma completo, a che ora si gioca e dove vederlo in tv

Dopo l'eliminazione di Flavio Cobolli , sconfitto per 6-3 6-2 dalla testa di serie numero 8 del tabellone Hubert Hurkacz e il successo del qualificato Mattia Bellucci , che è riuscito ad approdare al secondo turno grazie alla vittoria per 6-3 6-2 sulla wild card olandese Mees Rottgering , sarà Lorenzo Sonego l'unico azzurro impegnato nel day 3 dell' Atp 500 di Rotterdam . Il tennista piemontese chiuderà il programma di giornata intorno alle 21:00 contro il numero 5 del seeding Holger Rune , avversario contro il quale ha perso entrambi i precedenti. Occhi puntati anche sul debutto di Carlos Alcaraz , testa di serie numero 1 del tabellone, che affronterà il beniamino di casa Botic Van de Zandschulp . Sul Court 1, Andrea Vavassori e Simone Bolelli faranno il loro esordio contro la coppia formata da Hubert Hurkacz e Jakub Mensik .

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle 11:00

Lehecka vs Popyrin

Goffin vs De Minaur [3]

Rublev [4] vs Zhang

Non prima delle 19:30

Alcaraz [1] vs Van de Zandschulp

Sonego vs Rune [5]

COURT 1

A partire dalle 14:00

Bublik vs Mensik

Haase/Verbeek [WC] vs Cash/Glasspool

Hurkacz/Mensik vs Bolelli/Vavassori [3]

Martinez vs Bautusta Agut

Dove vederla in tv

Tutti i match dell'Atp 500 di Rotterdam verranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati al tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e NOW.