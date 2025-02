Sinner, la sorpresa su Tik Tok fa impazzire i fan: ecco cosa sta progettando

A pochi giorni dall'apertura del suo canale YouTube, dove ha condiviso alcuni interessanti backstage della cavalcata che lo ha portato a conquistare il terzo titolo Slam della sua carriera agli Australian Open, Jannik Sinner sbarca anche su TikTok. Una nuova strategia di comunicazione per il numero uno al mondo, che punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio proprio attraverso i social. Il video pubblicato su YouTube, intitolato "Jannik Sinner: Winning my second Australian Open title!”, che racconta momenti inediti delle settimane di Melbourne, ha già raggiunto oltre 370mila visualizzazioni e 24.500 mi piace.