Halep dice basta: l'addio al tennis dopo ko con Bronzetti

BUCAREST (Romania) - Simona Halep annuncia il proprio ritiro dalle competizioni agonistiche di tennis . L’annuncio arriva al termine della sfida persa contro l’italiana Lucia Bronzetti al Transylvania Open di Cluj-Napoca. La tennista rumena, ex numero 1 della classifica WTA , vanta un palmares ricco di successi: ventiquattro trionfi in carriera, tra cui Wimbledon (2019) e Roland Garros (2018). E’ stata tre volte finalista agli Open di Francia, e una volta agli Australian Open.

Le parole di Simona Halep

"E’ stata un’avventura bellissima - ha affermato Simona Halep al termine della sfida persa contro Lucia Bronzetti - sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis, spero che voi ed io ci incontreremo ancora. Verrò a vedere il tennis il più spesso possibile, naturalmente continuerò anche a giocare ma essere competitiva richiede molto altro, e non è più possibile. In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro - ha ammesso la giocatrice rumena - ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più ad essere quello che era”.