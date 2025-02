Anna Kalinskaya, l'allarme: "Solo drammi per lei". Tra Sinner e infortuni, cosa sta succedendo

Anna Kalinskaya, che succede? Dalla Russia arrivano forti preoccupazioni per la campionessa e il suo legame con Jannik Sinner non c'entra. O meglio, c'entra solo in parte visto che sui media e sui social in molti si chiedono: "I due si vedono pochissimo, che rapporto possono costruire?". Il punto, però, non è questo. E riguarda la salute di Anna Kalinskaya: "Per lei - si legge da più parti - solo drammi". Per drammi, naturalmente, si intendono i tanti contrattempi fisici che l'hanno frenata negli ultimi mesi: la schiena, l'anca, la caviglia, un non meglio specificato virus e tanti altri piccoli problemi affrontati quasi sempre con riposo e fisioterapia. Dopo aver trascorso alcune settimane a Miami per allenarsi, con un clima piuttosto mite, Kalinskaya non vedeva l'ora di iniziare la stagione ma già a Singapore si è dovuta ritirare. Adesso i suoi piani non sono chiari ma il momento non è semplice.