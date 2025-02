Badosa e la gestione della pressione: Sinner o Alcaraz, la risposta stupisce tutti

Jannik Sinner è al momento il dominatore assoluto del circuito maschile. Dopo il bis agli Australian Open, l'altoatesino ha consolidato la sua leadership nel ranking Atp davanti ad Alexander Zverev, sconfitto in finale. Nel 2025, però, Carlos Alcaraz proverà ad avvicinarsi e a sorpassare il collega, per evitare l'aggancio nel numero di Slam vinti in carriera (lo spagnolo è avanti 4-3 sull'italiano). Sono loro due, agli occhi del grande pubblico, i veri rivali nel tennis per il presente e il futuro. Lo ha confermato Paula Badosa, intervenuta al podcast Tennis Insider Club di Caroline Garcia.