L’ex campione non ha dubbi su Sinner: “L’hanno scorso lo hanno derubato…”

Jannik Sinner può vincere ogni Slam su qualsiasi superficie. Parola di Fabrice Santoro, ex tennista francese ritiratosi nel 2010. "Non so se riuscirà a raggiungere il Grande Slam, ma quello che so è che può vincere tutti gli Slam a cui parteciperà. L’avevo già detto prima del Roland Garros l’anno scorso e da allora ha fatto ulteriori progressi - le sue parole a "L'Equipe" -. Nel 2024 ha perso due partite sulla terra battuta. Innanzitutto quella di Montecarlo, dove lo hanno derubato a causa di un grave errore arbitrale in semifinale". Santoro ha poi parlato nello specifico di questa svista: "Avanti 4-1 30-40 nel terzo set, sul servizio di Tsitsipas, la cui seconda palla esce di 20 cm, ma non viene fischiata fuori dal guardalinee e Sinner non interviene. Normalmente dovrebbe essere 5-1 e il giorno dopo sarebbe stato in finale".