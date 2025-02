Tennis: il ritiro di Simona Halep

Simona Halep , ex numero 1 del mondo, ha annunciato il ritiro al termine della sconfitta, arrivata in due set, contro l'italiana Lucia Bronzetti . Halep in carriera ha conquistato due titoli Slam , 9 WTA 1000 e 24 titoli di singolare.

Il ritiro

A 33 anni, la ex numero uno del mondo, vincitrice di 24 titoli in carriera, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis, al termine della sfida di primo turno del Transylvania Open persa contro Lucia Bronzetti.

Rientrata dopo una lunga battaglia giudiziaria vinta per l'uso di doping, nelle ultime settimane aveva problemi fisici ad un ginocchio che l'hanno limitata.

Le dichiarazioni di Simona

Simona ha dichiarato: "Sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio corpo, che non tornerà più ad essere quello che era .

Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti, ma ho sentito di dover prendere questa decisione.

Anche se la mia prestazione non è stata delle migliori, posso dirvi che ci ho messo l'anima e sono davvero felice che voi foste a vedermi.

È stata una bellissima avventura; sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma la vita va avanti, c'è tanto altro oltre il tennis e spero che voi ed io ci incontreremo ancora. Verrò a vedere il tennis più spesso possibile, naturalmente continuerò anche a giocare ma essere competitiva richiede molto altro, e non è più possibile".

In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro .

Per questo ho deciso di venire qui a Cluj, di giocare davanti a voi e dire addio su un campo da tennis. Anche se la mia prestazione non è certo stata delle migliori ci ho messo l'anima e sono davvero felice che voi foste a vedermi. Mi meraviglierei del contrario: questa è stata l'ultima volta che ho giocato qui e non voglio piangere. Il mio corpo non ce la fa più, ma oggi volevo giocare e dire addio sul campo".

Conclude: " Sono in pace con me stessa e ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato del tennis. Non ho rimpianti, forse è così che doveva andare. Essere lontano dal campo durante questo periodo mi ha fatto capire quanto sia stato difficile negli ultimi 15 anni. Ogni giorno al lavoro, non importa come ti senti, devi spingerti al massimo e forse la vita ha un significato diverso. E voglio godermi ciò che sto vivendo ora. Ho fatto molto nel tennis e penso che sia giunto il momento di guardare in un'altra direzione".