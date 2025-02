Berrettini-Griekspoor diretta Rotterdam: segui la partita di oggi LIVE

E ora tocca a Matteo Berrettini. L’azzurro fa il suo debutto a Rotterdam contro Tallon Griekspoor, molto bravo sui campi indoor e padrone di casa dell’ATP 500. Un bel banco di prova per il romano chiamato al riscatto dopo l’uscita di scena al secondo turno degli Australian Open per colpa di Rune. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

16:08

Berrettini-Griekspoor, siamo sul 2-2

Due servizi potentissimi e due risposte sbagliate. Berrettini torna il servizio, sotto 2-1, e comanda con la battuta. 40-0 e altro errore dell’olandese. Siamo sul 2-2.