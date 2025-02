"Si decida subito su Sinner, non si può andare avanti così...": l'appello dell'ex campione di tennis

Il caso doping di Jannik Sinner ? C'è la necessità di "arrivare a una conclusione definitiva il prima possibile". Lo ha detto Tim Henman , ex numero quattro del mondo ora opinionista a Sky Sports Tennis. L'udienza al Tas sul ricorso della Wada è calendarizzata per i prossimi 16 e 17 aprile. Poi, la situazione che vede protagonista il campione degli ultimi Australian Open da quasi un anno potrebbe avere fine. " Sono stupito che Sinner sia riuscito a giocare un tennis così buono nonostante questa nuvola sopra la sua testa. Quale sarà l'esito, non lo so", ha ribadito l'ex giocatore britannico.

Sinner: le parole di Henman

Henman, che nel 2002 ha raggiunto la posizione numero quattro del ranking Atp, ha analizzato il momento del tennis che non comprende solo il caso doping legato a Sinner: "Non è stata una bella situazione per lo sport, soprattutto se si considerano i casi di Swiatek e Halep. C’è un processo legale in corso, ma è frustrante per il tennis e per i tifosi che questa vicenda si trascini così a lungo. È iniziata l'anno scorso e solo ad aprile avremo una decisione. È troppo tempo", ha concluso.