Sinner supera Federer, Borg e non solo: c'è una statistica che è pazzesca

Il 2025 di Sinner è iniziato come il 2024, con il secondo Australian Open vinto consecutivamente e da dominatore assoluto del tennis mondiale. La finale a Melbourne contro Zverev, numero due del ranking Atp, ha reso ancora più evidente la differenza che c'è tra Jannik e tutti gli altri tennisti in questo momento: un abisso sia tecnico sia di forza e resistenza mentale. I confronti con i grandi del passato si sprecano e, forse, Sinner vince anche lì. Anzi sicuramente, almeno per quanto riguarda una statistica in particolare.