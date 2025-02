Shapovalov e il karma impietoso del tennis: la pallina lo colpisce direttamente in faccia

Shapovalov e la pallina in faccia: cosa è successo

Durante il terzo set contro Fritz, sul punteggio di 1-1, Shapovalov ha tirato una pallina contro i tabelloni di fine campo. E proprio la pallina gli è subito tornata indietro colpendolo in faccia. Lui se la ride, così come il pubblico. Una scenetta divertente che non lo ha distratto più di tanto, visto che è tornato immediatamente concentrato nel match. Ora per lui i quarti di finale da giocare contro Machac. A Dallas c’è anche il nostro Matteo Arnaldi, che se la dovrà vedere contro lo spagnolo Munar.