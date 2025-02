Alcaraz, la risposta in conferenza a Vavassori: "Lo ringrazio, penso la stessa cosa di lui..."

Dopo aver beneficiato al primo turno del ritiro di Felix Auger-Aliassime al termine del secondo set, Andrea Vavassori non è riuscito nell'impresa di battere il numero uno del tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam, Carlos Alcaraz, uscito vincitore dal confronto con il punteggio di 6-2 6-1. A differenza di quanto dica il risultato, soprattutto nel primo set l'azzurro è riuscito a tener testa all'avversario, procurandosi anche una possibilità di break nel quinto game prima di perdere il turno di servizio che gli è costato anche il primo set. In conferenza stampa, Vavassori, ancora in gara in doppio in coppia con Simone Bolelli, ha speso belle parole nei confronti di Alcaraz sottolineandone l'atteggiamento fuori dal campo ed esaltandone lo spirito positivo.