De Rossi e la vittoria contro il giovanissimo Sinner: "Prima del match mi dissero..."

Poche informazioni su cui contare, ma un chiaro avvertimento. “Stai attento, perché questo è giovane, ma gioca bene”. 'Questo' era un giovanissimo Jannik Sinner prima ancora di compiere 15 anni . Il monito arrivò da Gianluca Grison all'amico Marco De Rossi , che al Corriere dello Sport ha raccontato la sfida con il futuro numero uno del mondo, in una delle sue prime apparizioni tra i professionisti. “Era il primo turno delle qualificazioni di un Futures a Pontedera - ha spiegato -. Quando è uscito il tabellone ho chiesto al mio amico Gianluca, che si allenava da Riccardo Piatti, come fosse il mio avversario. Da lì il suo avvertimento. Della partita ricordo il punteggio rocambolesco” . De Rossi aveva 19 anni, Sinner a breve 15. Il sammarinese classe '97, ora coach alla Galimberti Tennis Academy, si impose in tre set per 6-1 1-6 7-6 .

Dopo quella partita, ha pensato che sarebbe potuto diventare numero uno?

A 14 sei ancora tanto acerbo. Non avrei mai detto di aver giocato contro un futuro fenomeno, era molto difficile fare delle scommesse a quell'età. Penso spesso a quella partita, e a che sensazioni mi aveva dato, ma era sicuramente presto per fare una previsione simile. Mi spiego meglio: anni fa ho incontrato Ben Shelton in doppio, aveva 18 anni e sicuramente era più facile intravvedere il percorso che avrebbe potuto fare.

Quando ha pensato per la prima volta che avrebbe fatto questo percorso?

Agli Internazionali d'Italia nel 2019, quando vinse contro Steve Johnson al primo turno. Già da quella partita si erano viste delle grandissime qualità. Stiamo parlando di un giocatore che, spero, possa dominare il circuito per i prossimi dieci anni. Da lì è stato bravo ad avere una crescita costante, che l'ha portato l'anno scorso in vetta al ranking.

Lei ha lavorato con Luca Nardi, altro giovane talento nostrano.

Di Luca posso dire che siamo rimasti in ottimi rapporti. È stata una bellissima esperienza, terminata lo scorso settembre. Ho iniziato a lavorare con lui subito dopo aver smesso di giocare. Mi ha dato una grandissima occasione di crescere dal punto di vista tennistico e umano. Mi sono interfacciato con il tennis di altissimo livello, dove non ero mai potuto arrivare giocando.

Lui e Sinner avrebbero dovuto allenarsi in Spagna durante la preparazione di un anno fa, giusto?

Purtroppo Luca ha avuto un infortunio e siamo stati costretti a rientrare prima, non siamo riusciti ad allenarci con lui.

Tornando a Sinner, qual è la qualità che l'ha colpita di più?

Ho avuto modo di starci qualche volta a contatto durante il periodo con Nardi. Quello che mi è piaciuto molto è stata una genuinità e un'umiltà fuori dal comune, atteggiamento che poi si riflette in campo. Anche sapersi porre obiettivi continui è importante, ha una grande voglia di migliorare. Il non sedersi e voler sempre alzare l'asticella, come hanno fatto i grandi campioni come Federer, Nadal e Djokovic è una qualità importante. Del suo tennis non parlo nemmeno: negli ultimi anni ha fatto passi da gigante anche dove prima non era fortissimo. Vedo Jannik come un giocatore a tutto tondo. Si sta migliorando sotto tutti i punti di vista, fisico e tennistico.

Lei è sammarinese, ma conosce benissimo il movimento italiano. A cosa si deve l'esplosione degli ultimi anni?

Il movimento italiano ha sempre fatto grandi cose. Per tanti anni è stato trainato da Fognini. Ora certamente è nel suo miglior momento storico: il numero uno del mondo e tanti top 100, al maschile e al femminile. I progetti che si sono instaurati su ogni giocatori sono stati molto mirati. Ogni tennista ha un proprio team che tante volte è longevo, come ad esempio Musetti con Tartarini. Questa penso sia stata la cosa migliore. I tecnici che hanno portato questi giocatori sono di primissimo livello, darei il merito anche a loro. Chiaro che giocatore vale l'80%, ma chi sta fuori dal campo ha permesso di fare a questi grossi ragazzi degli enormi balzi in avanti.

Se dovesse dire un nome in particolare, su chi punterebbe nei prossimi anni?

Sbaglierei a fare un solo nome. È pieno di ragazzi giovani per i quali, penso, il best ranking debba ancora arrivare.

Parliamo di lei: com'è arrivata la scelta di lasciare il tennis giocato per diventare allenatore?

La mia decisione è stata influenzata in maniera estremamente positiva dalla possibilità di iniziare a seguire un giocatore come Luca Nardi. E' un progetto in cui ho creduto fortemente, e che ho accettato di intraprendere dopo che già da qualche tempo, quando ci allenavamo insieme, lui mi proponeva scherzosamente di allenarlo. Alla fine è arrivata la proposta seria, in un momento in cui già non sapevo se avrei giocato la stagione successiva. Ci ho pensato qualche giorno prima di cogliere con convinzione questa opportunità. Finito il rapporto lavorativo con Luca, ho iniziato a lavorare all'Academy di Giorgio Galimberti, uno dei miei allenatori storici. Direi che sta andando bene.