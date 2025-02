Tsitispas-Bellucci diretta Atp di Rotterdam: segui la partita di oggi LIVE

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Appuntamento con la storia per Mattia Bellucci . All' Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor), il classe 2001 di Busto Arsizio, numero 92 del ranking e reduce dall'impresa contro Daniil Medvedev agli ottavi , sfida ai quarti di finale dell'open olandese il greco Stefanos Tsitispas , n.12 Atp e sesto favorito del seeding: in palio l'approdo alla semifinale del torneo contro l'australiano Alex De Minaur . Segui la diretta della partita .

14:52

Tsitsipas e Bellucci in campo

I due giocatori fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico. Ancora pochi minuti e si alzerà il sipario sul secondo quarto di finale di giornata.

14:50

Atp Rotterdam, è De Minaur il primo semifinalista: battuto Altmaier in due set

L'australiano è il primo semifinalista del torneo olandese: sul cemento indoor dell'Ahoy Rotterdam, il n.8 Atp (terza testa di serie del tabellone) ha regolato in due set il tedesco Daniel Altmaier (n.93 del mondo) con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo un'ora e mezza di partita.

14:45

Atp Rotterdam, Tsitsipas-Bellucci: dove seguire la sfida in tv e streaming

Il quarto di finale tra il greco e l'azzurro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L'atteso match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Ahoy Rotterdam, Paesi Bassi