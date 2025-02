Bellucci nuova star del tennis italiano, la risposta sui soldi guadagnati lascia a bocca aperta 

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Prosegue senza soste la straordinaria cavalcata di Mattia Bellucci all' Atp 500 di Rotterdam . Dopo aver battuto il più quotato Daniil Medvedev agli ottavi, il 21enne di Busto Arsizio si ripete ai quarti eliminando in due set (6-4, 6-2) un irriconoscibile Stefanos Tsitsipas . Ora, per la nuova promessa del tennis azzurro, c'è la semifinale in programma domani (sabato 8 febbraio) contro l'australiano Alex De Minaur .

Bellucci in semifinale a Rotterdam: "Ogni giorno è una grande sfida"

Al termine del match vinto con Tsitsipas che gli permette di scalare il ranking Atp fino alla 68esima posizione, migliorando così il best ranking di 92 raggiunto sette giorni prima, Bellucci è al settimo cielo: "All'inizio non sono riuscito a divertirmi molto, quindi ho dovuto fare qualcosa per cambiare il mio atteggiamento, ma sentivo comunque che stavo giocando un buon tennis e questo mi ha tirato su: poi sono riuscito ad apprezzare ogni momento", sottolinea il 21enne lombardo nell'intervista post-partita. "Servendo per il primo set mi sono sentito un po' pesante sulle gambe, ma mi stavo divertendo ed è quello che sto provando a fare in ogni partita. Sta funzionando e proverò a farlo anche domani. Il mio coach mi ha detto che a volte sono un po' pensieroso in campo, mentre mi vorrebbe più libero. Penso che lo sto facendo abbastanza bene, ogni giorno è una grande sfida per me, perché non ho mai giocato a questi livelli e quindi cerco di tenere alta l'energia".

Bellucci e la risposta sui soldi guadagnati: "Non ci penso, sono giovane"

A quel punto il giornalista gli chiede: "In questo momento sei in 68esima posizione nel ranking e hai anche un bel prize money! È una di quelle settimane che ti cambia la vita?". La risposta dell'azzurro spiazza tutti: "Non volevo sapere del ranking, ma me l'hai detto! Però no, non si tratta dei punti in classifica e cerco anche di non pensare al prize money perché sono giovane. Si tratta di come affrontare questo tipo di partite e di riuscire a sentire questo tipo di libertà ogni giorno: questo è molto importante per me ed è quello su cui lavoriamo".