Atp, arriva la svolta: la “Video Review” sbarca in tutti i Masters 1000

Il termine 'svolta' è il più appropriato per definire il passo dell'Atp verso la tecnologia. Annunciato ufficialmente l'utilizzo della 'Video Review', ovverosia della tecnologia di 'Hawk-Eye Live', le chiamate elettroniche automatiche, che manderanno in soffitta i 'challenge' a disposizione dei giocatori, per tutti i tornei Masters 1000, già testate durante la pandemia da Covid-19, che ha finito per accelerare la storica transizione.