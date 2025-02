Rublev shock, le parole che agitano il mondo del tennis: "Ogni giorno ho paura"

ROMA - Lacrime, sorrisi, racchette spaccate a terra e sulle ginocchia. Andrey Rublev e la sua depressione portata anche sui campi da tennis. Ora sono mesi più facili rispetto allo scorso anno: “È iniziato tutto a Wimbledon. Quello è stato il momento peggiore che ho affrontato. Non riguardava il tennis, riguardava me stesso. I miei pensieri mi creavano molta ansia e non riuscivo più a gestirli. Credo di avere un po' di bipolarismo”, aveva dichiarato il tennista in una recente intervista. E durante il torneo di Rotterdam , in conferenza stampa, è tornato sull’argomento.

Rublev e la paura: le sue parole

“Mi sento come una persona dipendente da qualcosa. Ogni giorno ho paura, ma oggi sono riuscito a calmarmi. Non so se il giorno dopo ci riuscirò. L'importante è accettarsi, mettere da parte il proprio ego e ascoltare la propria voce interiore. Consiglio a tutti di essere onesti con se stessi. Il 99% delle persone al mondo, anche se pensano di esserlo, non sono completamente oneste con se stesse”. Un messaggio a se stesso, un messaggio per tutte quelle persone che combattono contro ansie e paure. Il russo è uscito di scena dal torneo di Rotterdam per mano di Hurkacz. Il suo inizio di stagione non è di certo memorabile. Ma la priorità è solo una ora: ritrovarsi a livello personale per inseguire altri successi con la racchetta in mano.