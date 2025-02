Alcaraz e la frase su Bellucci: "Non sono sorpreso, certo che in Italia..."

Quella dell' Atp 500 di Rotterdam sarà sicuramente una settimana da ricordare per Mattia Bellucci . Il tennista lombardo, attuale numero 92 del mondo, ha raggiunto la sua prima semifinale a livello di circuito maggiore partendo dalle qualificazioni e mettendo in fila due prestazioni di altissimo livello che gli hanno permesso di imporsi prima su Daniil Medvedev e poi su Stefanos Tsitsipas . Il sogno olandese di Bellucci potrebbe continuare ancora: in semifinale affronterà il finalista della passata edizione e testa di serie numero 3 del tabellone Alex De Minaur prima di un ultimo atto che potrebbe vedere la sua strada incrociarsi con quella di Carlos Alcaraz , il quale ha spesso bellissime parole nei confronti dell'azzurro in conferenza stampa.

Alcaraz: "In Italia si sta facendo un ottimo lavoro"

Dopo il match vinto contro il connazionale Pedro Martinez per approdare in semifinale, Alcaraz ha detto la sua sulla grande cavalcata di Bellucci a Rotterdam e sul momento del tennis italiano: "Adoro il tennis e adoro guardarlo. Dipende dal match e dal torneo, ma ci provo ogni volta che posso. Non ho potuto guardare il match di Mattia contro Tsitsipas, ma ho visto qualcosa contro Medvedev. Credo sia un’ottima cosa per il tennis vedere nuovi volti. Non sono molto sorpreso, credo che in Italia si stia facendo un ottimo lavoro per il tennis, in qualsiasi disciplina, che sia singolo, doppio o tennis femminile. L’Italia sta lavorando sodo e si merita di avere un giocatore del genere tra i primi 100 del ranking e in generale così tanti rappresentanti al top".