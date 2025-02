Tennis: Arnaldi si ferma ai quarti a Dallas

Matteo Arnaldi , n. 39 del mondo, non ce l'ha fatta a raggiungere le semifinali del torneo Atp 500 di Dallas.

Arnaldi si ferma

Stop ai quarti per Matteo Arnaldi, battuto dallo spagnolo Jaime Munar con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco a causa di una prestazione altalenante con 47 errori gratuiti.

Reduce dalle vittorie con Eubanks e Davidovich Fokina, Arnaldi ha perso nei quarti di finale contro lo spagnolo Jaime Munar, n. 64 al mondo.

Una partita altalenante del 23enne sanremese che ha pagato qualche errore di troppo nei momenti chiave della partita.

In tutto 47 errori gratuiti per Arnaldi, di cui 30 dal lato del dritto. Alla fine è Munar che vince grazie a una maggiore continuità nel corso della partita.

Tanti errori da parte del tennista allenato da Alessandro Petrone, non in grado di trovare un equilibrio.

Munar, quindi, prosegue nel proprio cammino e affronterà il vincente tra il giapponese Yoshihito Nishioka, n.67 del mondo, e il norvegese Casper Ruud , n.5 ATP.

I set

Nel primo set si seguono i servizi fino al quinto game. L’azzurro perde la misura del proprio dritto e fatica a trovare continuità nello sviluppo del gioco, andando a volte fuori giri e in altre circostanze rimanendo troppo in attesa. È quanto accade nel decimo game quando con tre palle del contro-break consecutive ne spreca due allettanti. E così la frazione va all’avversario sul 6-4.

Nel secondo set Arnaldi reagisce; il ligure tiene il servizio senza difficoltà in tutti i turni di battuta, poi nell'ottavo game sfrutta la seconda palla break offerta da Munar nel set, dopo un doppio fallo e un dritto lungo, con un dritto vincente.

Munar ha trovato il break decisivo sul 3-3 del terzo set, chiudendo poi la partita senza concedere opportunità al tennista italiano.