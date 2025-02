Giocata strepitosa di Bellucci contro De Minaur: boato del pubblico

Non è andata nel migliore dei modi la prima semifinale a livello di ciruito maggiore per Mattia Bellucci. Il tennista azzurro, che ha sorpreso tra secondo turno e quarti di finale Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas ha infatti perso 6-1, 6-2 con Alex De Minaur all'Atp 500 di Rotterdam. Decisivi per l'australiano, testa di serie numero 3 del tabellone, i break messi a segno nel secondo e nel sesto gioco del pimo set che gli hanno permesso di mettere le mani sul parziale d'apertura senza particolari problemi in appena 32 minuti di gioco. Non sono comunque mancati attimi di grande tennis da parte del lombardo, che ha deliziato il pubblico di Rotterdam con un colpo da campione.