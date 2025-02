Sinner e l'aggangio a Alcaraz: cosa succede domani nella classifica Atp

Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner , atteso ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Doha nella settimana del 17-23 febbraio. Il torneo che si disputa sul cemento del Qatar sarà il 2° della stagione per l’azzurro, dopo l’Australian Open, e la concorrenza sarà simile a quella di Melbourne dato che nell’entry list figurano altri cinque top 10, tra cui Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Aggancio

Il n. 1 al mondo si allena dunque in vista dell’evento in Medio Oriente ma si gode anche un altro traguardo che si appresta a raggiungere. Domani toccherà infatti quota 36 settimane in vetta al ranking ed eguaglierà Carlos Alcaraz. Già certo di superare lo spagnolo, il prossimo nome nel mirino di Sinner è quello di Ilie Nastase, 16° in questa speciale classifica con 40 settimane al numero 1 del mondo. WADA. Oltre al torneo di Doha, l’unico prima dei due Masters 1000 americani - Indian Wells e Miami - l’altro appuntamento da segnare sul calendario per Jannik è l’udienza sul caso Clostebol, prevista a porte chiuse il 16 e il 17 aprile presso la sede del TAS a Losanna. Verrà discusso il ricorso della Wada, che chiede 1-2 anni di squalifica, e nei giorni seguenti arriverà la sentenza. Proprio il presidente della Wada di recente ha commentato la vicenda, ribadendo la responsabilità di Sinner per le azioni del suo staff.

Rosso Jannik

Sinner che ha dovuto fare i conti anche con un altro caso, relativo a delle bottiglie di vino. Il comune di Manduria ne ha infatti prodotte 73 dal nome “rosso Jannik”, utilizzando la sua immagine stilizzata. L’azzurro non ne sapeva nulla, ma non farà causa. Tramite il suo avvocato si è limitato a chiedere la distruzione di altre eventuali bottiglie prodotte.