Kyrgios cambia idea? Elogia Sinner in un video. Ma la verità è un'altra...

Nick Kyrgios che parla di Jannik Sinner? Non è la prima e non sarà (probabilmente) l'ultima volta. In questa occasione, però, ha fatto discutere un video pubblicato su "X" da un utente che in pochi minuti ha fatto il giro del web, tanto da chiamare proprio l'australiano a rispondere sotto al filmato. Nel video si vede Kyrgios affermare che Sinner è il suo "giocatore preferito". Immediato il commento dell'utente: "Cosa ho trovato?".