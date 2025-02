Alcaraz show a Rotterdam: conquista il primo titolo del 2025, De Minaur ko in tre set

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - È Carlos Alcaraz il campione dell'" Abn Amro Open " del 2025 , torneo Atp 500 con 2.563.150 euro di montepremi complessivo andato in scena sul veloce indoor della " Rotterdam Ahoy " della città olandese. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e prima forza del seeding olandese, piega in finale l'australiano Alex De Minaur , numero 8 del ranking Atp e terzo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 dopo un'ora e 56' di vera e propria battaglia.

Alcaraz, primo successo del 2025: è il 17° in carriera

Per il classe 2003, nativo di El Palmar, si tratta del 17esimo successo della carriera nel circuito maggiore, il primo nel 2025. Fin qui ha disputato 22 finali, trionfando in quattro occasioni nelle finali dei tornei del Grande Slam (Wimbledon 2023 e 2024, Roland Garros 2024 e Us Open 2022), in cinque Masters 1000, in sei Atp 500 (compresa la vittoria di oggi, domenica 9 febbraio a Rotterdam) e in due 250. Ora Carlos è atteso da un altro torneo 500, quello di Doha, nella settimana del 17-23 febbraio.