Dramma Pouille, crolla in campo in Francia. Paura sugli spalti: "Potrebbe essere l'ultima volta”

Pouille in campo per la premiazione

Il tennista, dopo essere uscito dal campo, è tornato per la premiazione. Il pubblico ha riservato un lungo applauso al francese che nel marzo 2018 era entrato nella top 10 della classifica mondiale. “Non voglio fare dichiarazioni finché non saranno stati effettuati i test - ha dichiarato Pouille davanti al pubblico - c'è la possibilità che questa sarà l'ultima partita della mia carriera: penso che sia una rottura completa del tendine d'Achille. Giocare di nuovo a tennis ad alto livello dopo questo è complicato. Farò tutto il possibile per tornare, in ogni caso ci proverò. Parlerò con i dottori e i chirurghi. È così, è la vita”. Nel corso della carriera Pouille ha vinto la Coppa Davis con la Francia nel 2017 oltre a cinque titoli Atp.