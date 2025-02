Panatta esalta Bellucci e asfalta Tsitsipas: "Un mancino da noi...". Poi la frecciata a Bertolucci che fa ridere lo studio tv

Adriano Panatta non si tira mai indietro. L'ex stella del tennis azzurro, oggi apprezzatissimo commentatore tv, ha elogiato il 23enne Mattia Bellucci, rivelazione del tennis italiano al Rotterdam Open: "Mi è piaciuto moltissimo - ha detto Panatta alla Domenica Sportiva -. C'è una notizia bellissima per il nostro tennis, ovvero che nel nostro paese sta venendo fuori un mancino. Non ce ne sono molti in Italia e vedere Bellucci già così forte è un altro grande passo avanti per il nostro movimento". Panatta ha poi proseguito la sua analisi: "Mattia è riuscito a battere uno dopo l'altro Medvedev e Tsitsipas, ovvero due dei giocatori più in crisi esistenziale del circuito. Il greco è in confusione totale dopo il rapporto non sereno con il padre-allenatore. Di questi esempi ce ne sono moltissimi nel tennis. A me è andata meglio visto che mio padre non sapeva giocare e mia madre non capiva nemmeno il punteggio: quindi io stavo apposto".