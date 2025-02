Bill Gates va da Fabio Fazio e esalta Sinner in diretta tv: “Per me ha una qualità unica”

MILANO - Il recente successo ottenuto agli Australian Open ha rafforzato la sua fama in tutto il mondo, e ora Jannik Sinner scopre di avere tifosi insospettabili come il miliardario statunitense Bill Gates . Nel corso di un’intervista rilasciata a Fabio Fazio nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”, il tycoon americano ha ammesso la propria passione per il tennis e per il numero uno della classifica mondiale.

Bill Gates, le parole di stima nei confronti di Sinner

Il tennista italiano è da tempo in testa alla classifica mondiale Atp, e tornerà in campo fra una settimana nell'Atp 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio in Qatar. “Sinner è incredibile - ha ammesso il fondatore di Microsoft - tra i tennisti più giovani è senza dubbio quello che preferisco: è un giocatore incredibile, meraviglioso, riesce sempre a rimanere calmo: in ogni situazione ha un’attitudine positiva, è davvero una star".