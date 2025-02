Alcaraz lancia la sfida a Sinner, dopo Rotterdam punta sull’indoor: “Un giorno…”

Dopo l'ennesima eliminazione rimediata ai quarti di finale degli Australian Open, la seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno, Carlos Alcaraz può tornare a sorridere. Lo spagnolo ha concluso nel migliore dei modi la settimana dell'Atp 500 di Rotterdam, dove da favorito numero uno del tabellone, ha sconfitto in finale Alex De Minaur con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 per conquistare il primo titolo della sua stagione, il diciassettesimo in carriera a livello di circuito maggiore. Per Alcaraz si tratta anche del primo trionfo indoor, superficie sulla quale ha sempre fatto più fatica. “Ogni torneo che vinci è speciale - ha detto in conferenza stampa il numero 3 del mondo -, ma il primo indoor lo è anche di più. E ho visto che posso giocare bene a tennis anche su questi campi".