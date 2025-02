Da Sinner ad Alcaraz, De Minaur: “Non mi piacete più”. I post ironici dopo Rotterdam spaccano il web

Un'altra delusione per Alex De Minaur. Il tennista australiano non ce l'ha fatta a migliorare il risultato dello scorso anno nell'Atp 500 di Rotterdam, quando uscì sconfitto in finale per mano di Jannik Sinner. Per il secondo anno consecutivo l'attuale numero 6 del mondo è riuscito a spingersi sino all'ultimo atto del torneo che si disputa sul veloce indoor della città olandese, ma anche stavolta ne è uscito perdente. Ad imporsi è infatti stato Carlos Alcaraz, che ha conquistato il primo titolo del suo 2025 vincendo la sfida con il punteggio di 6-4 3-6 6-2. Nonostante il risultato negativo, De Minaur ha però preso con filosofia la sconfitta, commentando sui social ironicamente il risultato.