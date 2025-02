Djokovic avvisa Sinner: "Ho l'ok dei medici, ho un sogno per Doha"

Il peggio sembra già passato per Novak Djokovic : il suo infortunio agli Australian Open , uno strappo alla coscia (documentato dalle foto pubblicate sui social per smentire le malelingue) che lo ha costretto al ritiro in semifinale dopo un set perso contro Zverev , è guarito e quindi appare certa la sua partecipazione all' Atp 500 di Doha , dove troverà anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . È stato lo stesso serbo, in un'intervista al sito Vijesti, ad annunciare il rientro anticipato rispetto alle previsioni iniziali: “Lo strappo al muscolo è guarito quasi al 100% . Ho il via libera dal team medico che mi consente di allenarmi, di prepararmi. Il torneo di Doha è previsto tra sette giorni, quindi sto rispettando il programma ”.

Djokovic: "A Doha voglio il 100° trofeo"

Negli ultimi anni sono aumentati i problemi fisici e muscolari per Djokovic, che però continua a tornare in forma in fretta e anche prima del previsto: “Grazie a Dio sono riuscito a riprendermi rapidamente. Ultimamente ho avuto un po' più di infortuni rispetto ai primi 15 anni della mia carriera. Probabilmente è normale con l'età, ma il mio corpo mi ascolta ancora, ho ancora un desiderio ardente di raggiungere nuovi obiettivi. Ecco perché spero di vincere, sia la prossima settimana a Doha che durante il resto della stagione”. Uno degli obiettivi più vicini è il traguardo dei cento titoli vinti in carriera in singolare: sarebbe solo il terzo nella storia a riuscirci dopo due leggende come Roger Federer (103) e Pete Sampras (109). Ce l'aveva quasi fatta a ottobre nel Masters 1000 di Shanghai, ma non aveva fatto i conti con l'implacabile Sinner. “Spero che il 100° trofeo possa arrivare a Doha, lo inseguo da molto tempo, da ottobre dell'anno scorso, ma vedremo. Arriverà quando dovrà arrivare".

Djokovic: "Posso ancora vincere gli Slam"

Nonostante la nuova generazione di tennisti guidata da Sinner e Alcaraz diventi sempre più forte, Djokovic non ha certo abbandonato l'idea di continuare a vincere anche i tornei più importanti, gli Slam: "Quella è una sfida più grande, un'impresa più difficile, ma credo di potercela fare: se non credessi di poter competere a quel livello contro i migliori tennisti del mondo, non gareggerei più. Penso di aver dimostrato con la vittoria contro Alcaraz agli Australian Open che posso ancora competere per i trofei più importanti". La mentalità è sempre stata uno dei punti di forza di Nole ed è ormai parte di lui: "Da una parte vorrei solo godermi i risultati che ottengo, ma dall'altra continuo a seguire la stessa abitudine di sempre, ovvero l'idea che solo vincere il trofeo sia soddisfacente per me. Queste sono tutte le emozioni e i pensieri che mi attraversano la testa, ma nutro ancora passione e amore per lo sport e la competizione, sono grato per il sostegno che ricevo. Amo il tennis e penso che aiuti a svilupparmi come persona. Spero di continuare a dare lezioni di vita e ispirare le giovani generazioni a praticare sport, qualsiasi esso sia”.